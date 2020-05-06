В Красноярске хирурги прооперировали двух пациентов с коронавирусом

В БСМП им. Карповича прооперировали двух пациентов с положительным COVID-19. Медики во время операции были одеты в защитные костюмы, чтобы избежать заражения.

Так, первый пациент поступил в больницу с переломами конечностей - ему срочно требовалось хирургическое вмешательство.

«Учитывая тяжесть состояния, основную и сопутствующую патологию, объем и характер травматических повреждений больной после операции был переведен в палату реанимации и интенсивной терапии (ПРИТ) инфекционного отделения», - пояснили в БСМП.

На следующий день срочная операция потребовалась женщине - у нее выявили гинекологическую патологию. Сейчас ее состояние стабильное, пациентку собираются перевести в инфекционное отделение.