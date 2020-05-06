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Здоровых красноярцев призывают не делать тесты на коронавирус

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Красноярск
12:37 6 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские медики призывают жителей края не тратиться на тесты, которые покажут наличие коронавируса у человека. Сдавать анализы стоит по рекомендации врачей. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Наталья Бахарева. 

«По мере развития эпидемической ситуации на рынке появляются новые тесты, поэтому прежде чем проходить обследование необходимо получить в информацию о назначении данного теста, наличии сертификата. К выполнению исследований за собственные деньги нужно подходить разумно. У человека, чувствующего себя здоровым, не выезжавшим в неблагополучные по заболеваемости регионы, соблюдающим режим самоизоляции нет причин, чтобы делать такой тест – если только для психологического спокойствия. Здоровым людям тесты не нужны», - цитирует врача пресс-служба краевого Минздрава. 

Риски заразиться коронавирусом возрастают при контакте с людьми, именно поэтому важно на время отказаться от посещения гостей и выхода из дома без крайней необходимости. 

Медики объяснили, кому сегодня делают тесты на коронавирус бесплатно. В первую очередь, это прибывшие из-за рубежа граждане, красноярцы, контактировавшие с зараженным, больные с пневмонией, пенсионеры с признаками ОРВИ и медицинские работники. 

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