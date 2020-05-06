В Красноярском крае выбрали воспитателя года-2020

В Красноярском крае подвели итоги конкурса «Воспитатель года-2020». В региональном этапе принимали участие 33 человека: 30 воспитателей, два учителя-логопеда, один педагог-психолог. Об этом рассказали в министерстве образования.

Конкурс проводился дистанционно из-за сложной эпидемиологической ситуации - воспитатели проводили онлайн-семинар для родителей, учебные мероприятия для детей, а также решали профессиональные задачи. Выполнение заданий оценивали члены жюри.

«По итогам определились девять призеров. Абсолютным победителем стала воспитатель детского сада №17 г. Красноярска Алена Кондрашова. Она представит край на всероссийском этапе», - пояснили в министерстве.

Победитель получит премию в 100 тысяч рублей, остальные финалисты - по 50 тысяч рублей. Дипломы участникам вручат в октябре 2020 года.

Напомним, ранее в Красноярском крае выбрали учителя года. Первое место заняла педагог по музыке Марина Ситдикова из школы №42 в Красноярске. Она получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Преподаватель представит край на всероссийском этапе конкурса.