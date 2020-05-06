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Красноярцы на самоизоляции стали реже брать взятки и грабить

Главная Общество
Красноярск
10:50 6 Мая 2020
происшествия, красноярка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой полиции подвели итоги работы за последние четыре месяца 2020 года. В ведомстве рассказали, что во время режима самоизоляции в регионе резко снизилось число различных преступлений. 

Так, в апреле было зарегистрировано 4073 нарушения, это почти на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Снизилось количество убийств (-5 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровья (- 7 %), грабежей (- 4,4 %), почти на четверть квартирных краж (-25%)», - отчитались в ведомстве. 

Из-за режима самоизоляции стало меньше преступлений в общественных местах. На 26% сократилось количество разбойных нападений и в полтора раза случаев хулиганства (-75%). Почти на 27% упало число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, на 70% снизились показатели взяточничества.

«При этом, несмотря на общее снижение преступности в крае, возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, неправомерных завладений транспортными средствами. На 5% увеличилось количество мошеннических действий», - рассказали в ведомстве. 

Ограничение времени продажи алкоголя привело к уменьшению количества пьяных преступлений на 63,7% и смертельных аварий на 36,4%. 

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