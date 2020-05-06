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В Красноярске резко потеплеет

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Красноярск
09:45 6 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прохладная погода в Красноярске задержалась всего на день. Накануне днем термометры показывали +5°С, загородные трассы засыпало снегом. Уже в среду, 6 апреля, синоптики прогнозируют потепление до +12…+14°С. При этом сохранится ветер с порывами до 13-18 м/с, возможен небольшой дождь.

«В центральных и южных районах Красноярского края порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, по центральным и южным районам местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили в Среднесибирском УГМС.

До субботы погода в Красноярске существенно не изменится. 9 мая дневные температуры поднимутся до +21°С, осадки прекратятся. В воскресенье Гидрометцентр прогнозирует 26-градусную жару. 

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