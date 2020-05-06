В красноярском зоопарке установят 50-метровое колесо обозрения

В парке флоры и фауны «Роев ручей» планируют установить второе колесо обозрения. Дирекция красноярского зоопарка намерена привлечь к проекту инвестора, который предоставит аттракцион в аренду в качестве платы за безвозмездное пользование участком земли.

Среди требований парка – диаметр колеса 50 метров. Аттракцион должен быть оснащен светодинамической подсветкой, кабинками с подогревом и аудиогидом. Установят колесо обозрения в самой высокой точке парка, откуда откроется вид на Енисей, нацпарк «Столбы» и Академгородок.

«Дизайн колеса будет обсуждаться с победителем конкурса. Но обязательно оно будет со светодинамической подсветкой, летним кондиционированием и зимним обогревом кабинок. Надеюсь, что коронавирусный удар не оставит нас без инвесторов», — сообщил директор «Роева Ручья» Андрей Горбань.

Напомним, сейчас в зоопарке строят новые вольеры для белых медведей. Красноярцы могут заранее купить входной билет - заплаченные деньги пойдут на нужды парка.