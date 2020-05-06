В Красноярске дежурные группы переводят в новые детсады

В Красноярске с 6 мая дежурные группы начинают работать в новых садах. Родителям придется водить детей в другие учреждения. При этом в новые садики «сложившиеся детские коллективы» перейдут в полном составе, пообещали в мэрии.

Всего в городе с начала пандемии коронавируса открыто 90 групп в 21 учреждении. Их посещают более тысячи воспитанников от полутора до 7 лет.

«Месячное дежурство первой группы детских садов завершается. С 6 мая детей будут принимать в новых дошкольных учреждениях, количество садов останется прежним. Изменения связаны с особенностями организации работы дежурных учреждений и сотрудников, а также особыми мерами профилактики», - сообщили в пресс-службе управления образования администрации Красноярска.

Получить место в дежурной группе можно в том случае, если оба родителя официально продолжают работу во время режима самоизоляции.