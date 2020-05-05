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В Красноярском крае 45 новых случаев заражения коронавирусом

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Красноярск
15:05 5 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае на 5 мая 868 заболевших коронавирусом в 42 муниципалитетах. За сутки инфекция подтвердилась у 45 человек. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 30,2. Темп прироста – 5,5 %», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Из 45 новых случаев больше всего инфицированных в Красноярске - 38. Два случая в Северо-Енисейском районе и по одному - в Ачинске, Сосновоборске, Канске, Ермаковском и Березовском районах. Под наблюдением врачей находятся 1686 человек. 

Отметим, что 5 мая стало известно еще об одном умершем пациенте с диагнозом COVID-19 - всего в регионе 12 погибших. 162 человека (+5 за сутки) полностью здоровы и выписаны из больниц. 

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