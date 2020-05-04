4 мая
Красноярск
погода +26 °C
72.73
 
€ 79.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Число заразившихся коронавирусом в крае выросло на 42

Главная Общество
Красноярск
15:12 4 Мая 2020
общество, красноярск, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В крае за сутки 42 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего в Красноярске - 33, в Курагинском районе подтвердилось два теста, по одному - в Минусинске, Дивногорске, Назарово, Емельяновском, Березовском, Енисейском и Минусинском районах.

Всего в регионе с начала пандемии 823 случая, 157 человек полностью вылечились (+4 за сутки). 11 пациентов с COVID-19 умерли. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 28,6. Темп прироста – 5,4 %», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Отметим, что у большинства инфекция протекает бессимптомно или с признаками ОРВИ. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске разыгрывают серию встреч со «звездами»

В Красноярске разыгрывают серию встреч со «звездами»

4 Мая 2020 г.
Поучаствовать может каждый
Новости Красноярска: «Плюс 17»: число зараженных коронавирусом красноярцев постепенно приближается к 1000

«Плюс 17»: число зараженных коронавирусом красноярцев постепенно приближается к 1000

3 Мая 2020 г.
В Красноярском крае с каждым днем увеличивается число зараженных коронавирусом пациентов. Так, на 3 мая диагностирован 781 случай. За сутки инфекция подтвердилась у 17 человек. Больше всего пациентов с COVID-19 в Красноярске – 13 человек, в Ачинске – три случая, в Козульском...
Новости Красноярска: Красноярцам обещают дождливую неделю

Красноярцам обещают дождливую неделю

3 Мая 2020 г.
Возможны грозы
Новости Красноярска: В Красноярском крае темп прироста числа больных COVID-19 остается на уровне 7%

В Красноярском крае темп прироста числа больных COVID-19 остается на уровне 7%

2 Мая 2020 г.
Общее число случаев достигло 764
Новости Красноярска: Скончалась и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн

Скончалась и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн

2 Мая 2020 г.
Елена Непомнящая проработала в красноярском здравоохранении около 20 лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае 48 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае 48 новых случаев заражения COVID-19

1 Мая 2020 г.
Большинство из них зарегистрировано в Красноярске
Новости компаний
30/04
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае разрешат работать салонам красоты и ателье

В крае разрешат работать салонам красоты и ателье

30 Апреля 2020 г.
Губернатор региона подготовил соответствующий указ
Новости Красноярска: В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

29 Апреля 2020 г.
Власти внесли изменения в несколько схем движения
Новости Красноярска: Белая медведица из Красноярска погибла в жестокой схватке с самцом в зоопарке Ижевска

Белая медведица из Красноярска погибла в жестокой схватке с самцом в зоопарке Ижевска

29 Апреля 2020 г.
Ее загрыз медведь Балу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19