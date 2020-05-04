Число заразившихся коронавирусом в крае выросло на 42

В крае за сутки 42 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего в Красноярске - 33, в Курагинском районе подтвердилось два теста, по одному - в Минусинске, Дивногорске, Назарово, Емельяновском, Березовском, Енисейском и Минусинском районах.

Всего в регионе с начала пандемии 823 случая, 157 человек полностью вылечились (+4 за сутки). 11 пациентов с COVID-19 умерли.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 28,6. Темп прироста – 5,4 %», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отметим, что у большинства инфекция протекает бессимптомно или с признаками ОРВИ.