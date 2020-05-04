В Красноярске разыгрывают серию встреч со «звездами»

Жителям Красноярска предлагают пожертвовать средства на помощь детям и выиграть встречу с селебрити. Такую акцию проводит благотворительный фонд «Счастливые дети».

Так, с 4 по 8 мая любой желающий может внести деньги на программу «Хочу на ручки» и провести «День со звездой». В качестве приза красноярцам предлагают полет на гамаках под руководством телеведущей, тренера по антигравити Анны Ломановой, экскурсию по зоопарку от директора «Роева Ручья» Андрея Горбаня, вояж по Красноярскому музыкальному театру с режиссером и солистом театра Валерием Бурдиком, полезный обед с медиа-консультантом Анной Прохоровой, а также поездку на квадроциклах с телеведущим Антоном Моцкусом.

«У каждой встречи определена стартовая цена – 1000 рублей. Итоги будут подводиться каждый день. Призом получится воспользоваться только после окончания режима самоизоляции», - рассказали организаторы.

Встречи со звездами разыгрываются в рамках благотворительной акции «Щедрый Вторник» - это всемирная акция, к которой присоединяются многие организации России и мира.