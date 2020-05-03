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«Плюс 17»: число зараженных коронавирусом красноярцев постепенно приближается к 1000

Главная Общество
Красноярск
15:10 3 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае с каждым днем увеличивается число зараженных коронавирусом пациентов. Так, на 3 мая диагностирован 781 случай. За сутки инфекция подтвердилась у 17 человек. Больше всего пациентов с COVID-19 в Красноярске – 13 человек, в Ачинске – три случая, в Козульском районе – один. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 27,2. Темп прироста – 2,2 %», - отметили в Роспотребнадзоре. 

По данным оперативного штаба, с начала пандемии 153 человека переболели коронавирусом - теперь они полностью здоровы. За сутки еще два человек умерли от инфекции – всего в регионе 11 погибших.

Фото: оперштаб Красноярского края

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