Красноярцам обещают дождливую неделю

Следующая неделя в Красноярске будет дождливой. По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник, 4 мая, горожан ждет переменная облачность. Днем возможна гроза. Ветер завтра усилится до 16 м/с. При этом в Красноярске будет достаточно тепло – столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.



Уже во вторник, 5 мая, погода резко изменится. Метеорологи прогнозируют похолодание до +11…+14 градусов. Днем пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до +3 градусов.



В середине недели погода существенно не поменяется – в Красноярске будет прохладно и ветрено.

Потепление придет только ближе к следующим выходным. В пятницу и субботу синоптики обещают до +26 градусов. По ночам возможен дождь.