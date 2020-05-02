В Красноярском крае темп прироста числа больных COVID-19 остается на уровне 7%

За последние сутки темп прироста числа заболеваний COVID-19 в Красноярском крае принципиально не изменился. Он составляет 7% (к середине вчерашнего дня – 7,2%).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки было зарегистрировано 50 случаев заболевания. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Красноярском крае достигло 764, или 26,6 случая на 100 тыс. населения.

Из 50 новых случаев 38 приходится на Красноярск. По три было зарегистрировано в Сосновоборске, Канске и в Березовском районе.

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