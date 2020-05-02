2 мая
Красноярск
погода +14 °C
72.73
 
€ 79.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае темп прироста числа больных COVID-19 остается на уровне 7%

Главная Общество
Красноярск
16:19 2 Мая 2020
вирус, роспотребнадзор, рост
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За последние сутки темп прироста числа заболеваний COVID-19 в Красноярском крае принципиально не изменился. Он составляет 7% (к середине вчерашнего дня – 7,2%).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки было зарегистрировано 50 случаев заболевания. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Красноярском крае достигло 764, или 26,6 случая на 100 тыс. населения.

Из 50 новых случаев 38 приходится на Красноярск. По три было зарегистрировано в Сосновоборске, Канске и в Березовском районе.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Скончалась и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн

Скончалась и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн

2 Мая 2020 г.
Елена Непомнящая проработала в красноярском здравоохранении около 20 лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае 48 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае 48 новых случаев заражения COVID-19

1 Мая 2020 г.
Большинство из них зарегистрировано в Красноярске
Новости Красноярска: Неврологи, кардиологи и педиатры будут лечить красноярцев с коронавирусом

Неврологи, кардиологи и педиатры будут лечить красноярцев с коронавирусом

30 Апреля 2020 г.
Врачам пришлось поменять квалификацию
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group завершает подготовку к весеннему паводку

Красноярская ГЭС компании En+ Group завершает подготовку к весеннему паводку

30 Апреля 2020 г.
Персонал станции выполнил необходимые мероприятия
Новости Красноярска: Жилищные организации ставят заслон эпидемии

Жилищные организации ставят заслон эпидемии

30 Апреля 2020 г.
Подъезды и дворы в многоквартирных домах в крае тщательно дезинфицируют
Новости Красноярска: В крае разрешат работать салонам красоты и ателье

В крае разрешат работать салонам красоты и ателье

30 Апреля 2020 г.
Губернатор региона подготовил соответствующий указ
Новости компаний
30/04
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» формирует команду на следующий сезон

Хоккейный «Сокол» формирует команду на следующий сезон

27 Апреля 2020 г.
Руководство уже предложило контракты некоторым игрокам
Новости Красноярска: Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

29 Апреля 2020 г.
Все они неосторожно обращались в огнем
Новости Красноярска: У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

27 Апреля 2020 г.
Изменения начнут действовать с 18 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19