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Скончалась и. о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн

Главная Общество
Красноярск
14:42 2 Мая 2020
врач, некролог, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске скончалась и. о. начальника КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн» Елена Непомнящая. Некролог опубликован сегодня на сайте министерства здравоохранения региона.

Елена Непомнящая умерла 1 мая.

«В течение недели она находилась в реанимации  больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь», - говорится в некрологе.

По данным минздрава, медик более 20 лет проработала в системе здравоохранения Красноярского края, занимала руководящие должности в структурах по организации медицинской помощи.

Елена Непомнящая выпала из окна госпиталя 26 апреля. Тогда красноярский минздрав на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщал о том, что «по факту трагического происшествия … незамедлительно были уведомлены правоохранительные органы».

Фото: pixabay.com

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