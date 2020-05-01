В Красноярском крае 48 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировано 48 случаев заболевания COVID-19. Данные содержатся в сегодняшней сводке регионального управления Роспотребнадзора.

Подавляющее большинство новых зафиксированных случаев – 36 – приходится на Красноярск. Среди других территорий выделяются Березовский район (четыре случая) и Большемуртинский (три). Общее число случаев заражения достигло 714.

Прирост числа заболевших сопоставим с показателями Новосибирской области (55 случаев за последние сутки) и Алтайского края (41).

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 24,8. Темп прироста – 7,2%», - отметили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Вчера губернатор Александр Усс подписал распоряжение, которым снял режим самоизоляции примерно в 200 селах и деревнях в 14 районах региона.

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