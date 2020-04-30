Неврологи, кардиологи и педиатры будут лечить красноярцев с коронавирусом

В мае девять врачей разных специальностей приступят к работе в пульмонологическом стационаре 20-й больницы. Сейчас там находятся пациенты с пневмонией и коронавирусом. Об этом рассказали в Минздраве.

В бригаду врачей примут кардиологов, неврологов, хирургов, реаниматологов, педиатров, аспирантов и ординаторов медуниверситета.

«Большинство из них имеют опыт работы на разных участках больницы – приемных отделениях, реанимации, палатах интенсивной терапии», - пояснили в Минздраве.

Врачи, которые будут лечить больных с COVID-19, предварительно прошли обучение - они проверили свои знания по вирусным пневмониям, ознакомились с необходимыми стандартами и схемами лечения, функционалом врачей, медсестер и санитаров.

Медики весь май будут жить и работать в изоляции, чтобы избежать распространения инфекции.

Напомним, в крае на 30 апреля 666 зараженных, 75 уже выписаны из больниц. Спасти не удалось восемь человек.