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Неврологи, кардиологи и педиатры будут лечить красноярцев с коронавирусом

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Красноярск
17:14 30 Апреля 2020
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В мае девять врачей разных специальностей приступят к работе в пульмонологическом стационаре 20-й больницы. Сейчас там находятся пациенты с пневмонией и коронавирусом. Об этом рассказали в Минздраве. 

В бригаду врачей примут кардиологов, неврологов, хирургов, реаниматологов, педиатров, аспирантов и ординаторов медуниверситета. 

«Большинство из них имеют опыт работы на разных участках больницы – приемных отделениях, реанимации, палатах интенсивной терапии», - пояснили в Минздраве. 

Врачи, которые будут лечить больных с COVID-19, предварительно прошли обучение - они проверили свои знания по вирусным пневмониям, ознакомились с необходимыми стандартами и схемами лечения, функционалом врачей, медсестер и санитаров. 

Медики весь май будут жить и работать в изоляции, чтобы избежать распространения инфекции. 

Напомним, в крае на 30 апреля 666 зараженных, 75 уже выписаны из больниц. Спасти не удалось восемь человек. 

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