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Красноярская ГЭС компании En+ Group завершает подготовку к весеннему паводку

Главная Общество
Красноярск
16:28 30 Апреля 2020
паводки, работа, энергетика, гэс, электростанция
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Компания En+ Group, вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, завершает подготовку к прохождению весеннего паводка на Красноярской ГЭС. Персонал станции выполнил необходимые мероприятия для предупреждения нарушений в работе гидротехнических сооружений, оборудования и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. На данный момент станция работает в штатном режиме. На 30 апреля 2020 года уровень воды в Красноярском водохранилище составляет 232 метра 67 см. Этот показатель безопасен для работы КГЭС и населения прилегающих территорий.

Специалисты станции провели дополнительные осмотры и проверки всех подъемных механизмов, гидротехнических сооружений и их механического оборудования. Ремонтная программа ведется в строгом соответствии с ранее утвержденным графиком.

На Красноярской ГЭС разработан отдельный «План мероприятий по подготовке к пропуску паводка». В нём отражён комплекс дополнительных мер, связанных с организацией прохождения паводка. В частности, специалисты подготавливают ливнестоки и водоотводные стоки вдоль дорог, проводят проверку защиты от разрыва водоводов. Сбросные расходы через гидроузел устанавливаются в соответствии с распоряжением Енисейского бассейнового водного управления.

Фото: пресс-служба En+ Group
По материалам пресс-службы En+ Group

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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