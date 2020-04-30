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Жилищные организации ставят заслон эпидемии

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Красноярск
16:11 30 Апреля 2020
эпидемия, жкх, вирус, коммунальное хозяйство, город
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Сегодня заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов проконтролировал, как жилищные управляющие компании проводят дезинфекцию дворов и мест общего пользования в Красноярске. Эти меры приняты повсеместно во всем регионе для выполнения эпидемиологических требований по указу губернатора края.

Во дворе дома № 68 по улице Молокова в утренние часы многолюдно. Работники местной УК «Континент» ежедневно проводят комплексную дезинфекцию. Это обработка малых архитектурных форм на игровой площадке, проливка специальным обезвреживающих раствором входных зон в подъезды дома. В качестве дезинфектора применяется 1% раствор гидрохлорида натрия. Также все уличные конструкции во дворах обклеены объявлениями и сигнальными лентами: это означает, что пользоваться этими объектами на период пандемии запрещено. Без внимания не остаются и помещения в подъездах. Дважды в день дезинфекцией обрабатываются все контактные поверхности в лифтах, полы, перила, входные двери. Так происходит ежедневно в разных районах города, где находятся 43 дома, находящиеся под управлением УК «Континент».

Жилищные организации ставят заслон эпидемии

Сами работники УК полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты и гигиены: это защитные костюмы, респираторы, пневмораспылители нового образца. У них перед началом работы бесконтактно измеряют температуру тела.

Жилищные организации ставят заслон эпидемии

Новые требования соблюдения самоизоляции приводят к тому, что жители ограничены в пользовании игровыми конструкциями и относятся к эпидемиологическим мерам и профилактике распространения коронавируса с пониманием. Кроме того, все УК организовали работу онлайн так, чтобы жители могли обращаться в компании или платить за коммунальное услуги в интерактивном режиме. Об это рассказали генеральный директор УК «Холмсервис» Ирина Сидорова, директор МП «МУК Красноярская» Сергей Супрун, генеральный директор УК «Континент» Ирина Доброгорская.

Евгений Гаврилов подчеркнул, что итогами мониторинга он удовлетворен. Всего в крае 854 УК и ТСЖ, они отчитываются ежедневно в документарном режиме, а органы местного самоуправления проводят выездные проверки.

— Сейчас основная задач, поставленная губернатором края — не допустить распространения коронавирусной инфекции. Многие жители региона соблюдают меры самоизоляции, режим подразумевает, что они покидают жилые помещения только в исключительных случаях – покупка продуктов питания и другие разрешенные выходы.  УК стоят на страже здоровья горожан. На территории края в полном объеме УК обеспечены защитными костюмами и средствами дезинфекции. Огромное им спасибо за контроль и обеспечение благоприятных условия для повседневной жизни граждан, — заявил заместитель министра.

По его словам, такая работа по дезинфекции продлится до конца режима повышенной готовности и самоизоляции граждан и даже после их отмены.

Жилищные организации ставят заслон эпидемии

Для информирования жителей на территории всего края о мероприятиях ЖКХ по дезинфекции УК и их режиму работы действует «горячая линия» консультационно-правового центра при минпромэнерго и ЖКХ — 8 800 333 70 07.

Фото: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края
По материалам Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

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