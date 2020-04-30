В крае разрешат работать салонам красоты и ателье

Глава Красноярского края Александр Усс выступил с новым обращением к жителям региона. Он рассказал о ситуации с коронавирусом и о новых послаблениях для бизнеса.

По словам губернатора, с начала пандемии в регионе было сделано более 60 тысяч тестов на коронавирус. Край еще не прошел пик заболеваемости, но медики полностью готовы к приему новых пациентов, если такие будут поступать в больницы. При необходимости власти развернут дополнительные пункты. Главная задача сегодня - не допустить резкого скачка эпидемии и шоковой загрузки медицинских учреждений. При этом Усс пообещал ввести послабления для бизнеса.

«Как только станет возможным, в зависимости от ситуации в разных муниципальных образованиях, мы будем вводить послабления. Моим указом уже сняты ограничения в ряде территорий края - открыты Енисейск и Курагино. Готовится указ о возобновлении работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, мастерских, фотосалонов и ряда других организаций сферы услуг», - сказал губернатор.

Эти организации смогут работать при соблюдении ряда правил.

Добавим, что в крае по-прежнему действует режим самоизоляции. Предположительно, он продлится до конца майских праздников. Дальнейшие решения будут приняты в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. По количеству подтвержденных диагнозов Красноярский край вышел из опасной зоны и находится на 23 месте в России.