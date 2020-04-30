30 апреля
Красноярск
погода +17 °C
73.69
 
€ 80.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В крае разрешат работать салонам красоты и ателье

Главная Общество
Красноярск
16:04 30 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Глава Красноярского края Александр Усс выступил с новым обращением к жителям региона. Он рассказал о ситуации с коронавирусом и о новых послаблениях для бизнеса. 

По словам губернатора, с начала пандемии в регионе было сделано более 60 тысяч тестов на коронавирус. Край еще не прошел пик заболеваемости, но медики полностью готовы к приему новых пациентов, если такие будут поступать в больницы. При необходимости власти развернут дополнительные пункты. Главная задача сегодня - не допустить резкого скачка эпидемии и шоковой загрузки медицинских учреждений. При этом Усс пообещал ввести послабления для бизнеса. 

«Как только станет возможным, в зависимости от ситуации в разных муниципальных образованиях, мы будем вводить послабления. Моим указом уже сняты ограничения в ряде территорий края - открыты Енисейск и Курагино. Готовится указ о возобновлении работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, мастерских, фотосалонов и ряда других организаций сферы услуг», - сказал губернатор. 

Эти организации смогут работать при соблюдении ряда правил. 

Добавим, что в крае по-прежнему действует режим самоизоляции. Предположительно, он продлится до конца майских праздников. Дальнейшие решения будут приняты в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. По количеству подтвержденных диагнозов Красноярский край вышел из опасной зоны и находится на 23 месте в России.  

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жилищные организации ставят заслон эпидемии

Жилищные организации ставят заслон эпидемии

30 Апреля 2020 г.
Подъезды и дворы в многоквартирных домах в крае тщательно дезинфицируют
Новости Красноярска: Красноярцев предупреждают об ответственности за незаконный выброс мусора

Красноярцев предупреждают об ответственности за незаконный выброс мусора

30 Апреля 2020 г.
Желание избавиться от отходов подешевле или даже бесплатно обойдется виновникам в кругленькую сумму
Новости Красноярска: В Красноярском крае 666 зараженных COVID-19

В Красноярском крае 666 зараженных COVID-19

30 Апреля 2020 г.
За сутки инфекция подтвердилась у 57 жителей
Новости Красноярска: Красноярцам объяснили принцип подсчета времени у одноразовых пропусков

Красноярцам объяснили принцип подсчета времени у одноразовых пропусков

30 Апреля 2020 г.
Время дается именно на дорогу
Новости Красноярска: Красноярцам представили список онлайн-мероприятий на 9 Мая

Красноярцам представили список онлайн-мероприятий на 9 Мая

30 Апреля 2020 г.
Парад в этом году отменен
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска назвали сроки комплектования детсадов

В мэрии Красноярска назвали сроки комплектования детсадов

30 Апреля 2020 г.
Процесс запустят в середине мая
Новости компаний
30/04
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

27 Апреля 2020 г.
Изменения начнут действовать с 18 мая
Новости Красноярска: Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

29 Апреля 2020 г.
Все они неосторожно обращались в огнем
Новости Красноярска: Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

28 Апреля 2020 г.
Красноярские ученые продолжают заниматься исследованием Тунгусского феномена. Они каждый раз приходят к новым вывода,...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19