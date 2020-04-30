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Красноярцев предупреждают об ответственности за незаконный выброс мусора

Главная Общество
Красноярск
15:15 30 Апреля 2020
общество, красноярск, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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С начала 2020 года специалисты службы экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» зафиксировали в зоне ответственности левобережного оператора 93 несанкционированных свалки. Общий объем находившегося там мусора – больше 1200 кубометров. На сегодняшний день 18 таких «объектов» ликвидировано, на полигоны вывезено около 200 кубометров отходов.

Так, в «Красноярскую рециклинговую компанию» обратился житель деревни Минино. Он сообщил, что на улице Степной находится огромная свалка.

На место выехали специалисты службы экологического контроля «КРК». Они обнаружили по указанному активистом адресу горы строительного мусора: обломки гипсокартона, бетонную крошку, канистры от краски, демонтированные подоконники, а также автомобильные отходы – покрышки и ёмкости из-под автохимии. В результате разбирательства было установлено, что мусор преимущественно принадлежит компании «Каскад», которая, в том числе, проводила ремонт в красноярском онкологическом диспансере.

Поскольку такие отходы не относятся к ТКО, специалисты левобережного оператора пригласили на место представителей природоохранной прокуратуры, министерства экологии и рационального природопользования службы стройнадзора. По факту нарушения составлены акты.

«Нашим специалистам нередко приходится выезжать на такие объекты, – рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Только в этом году мы зафиксировали 93 незаконных свалки, 18 из них уже ликвидировали собственники после нашего уведомления. Не всегда мусор, сваленный в неположенном месте, относится к ТКО. На этот раз это отходы другого класса опасности, и заниматься оформлением и ликвидацией этой свалки будут другие организации. Тем не менее, мы принимаем такие сигналы, в обязательном порядке выезжаем на место и следим за тем, чтобы все необходимые процедуры по оформлению и ликвидации были соблюдены».

В случае обнаружения незаконной свалки порядок действий таков: составляется акт, где указаны место расположения объекта, площадь, которую он занимает, и примерный объём мусора. Этот документ вместе с уведомлением о необходимости навести порядок получает собственник земельного участка. Он обязан ликвидировать свалку.

Однако и непосредственный виновник её возникновения не останется в стороне. Как пояснили в министерстве экологии и рационального природопользования, компания должна была заключить договор на вывоз такого мусора с соответствующей организацией. Судя по всему, этот вопрос либо пустили на самотёк, либо решили попросту сэкономить. Теперь эта экономия обернется куда большими расходами: согласно статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», штраф за создание несанкционированной свалки может составить до 300 тысяч рублей. Если же надзорные органы выяснят, что таким образом был также нанесён вред почве, то «создателям» этой незаконной «инсталляции» придётся заплатить до миллиона рублей.

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