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В Красноярском крае 666 зараженных COVID-19

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Красноярск
15:01 30 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае с начала пандемии 666 зараженных коронавирусной инфекцией, 74 из них полностью вылечились. За сутки COVID-19 подтвердился у 57 человек, объявили в Роспотребнадзоре. 

Бессимптомно коронавиурс проходит у 223 человек, с признаками ОРВИ - у 251 красноярца, средняя форма болезни наблюдается у 167 человек, тяжелая - у 25. 

Также в ведомстве назвали возраст инфицированных: 

  • до года - четыре человека

  • от 1-6 лет - 31 

  • от 7-14 - 31 

  • от 15-17 - 20 

  • от 18-29 - 70 

  • от 30-49 - 217 

  • от 50-64 - 146 

  • старше 65 - 147

 

 

О количестве летальных случаев пока не сообщается. За все время скончались семь пациентов с коронавирусом. Сегодня стало известно о смерти пациентки из Зеленогорска. 

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