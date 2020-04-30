В Красноярском крае 666 зараженных COVID-19

В Красноярском крае с начала пандемии 666 зараженных коронавирусной инфекцией, 74 из них полностью вылечились. За сутки COVID-19 подтвердился у 57 человек, объявили в Роспотребнадзоре.

Бессимптомно коронавиурс проходит у 223 человек, с признаками ОРВИ - у 251 красноярца, средняя форма болезни наблюдается у 167 человек, тяжелая - у 25.

Также в ведомстве назвали возраст инфицированных:

до года - четыре человека

от 1-6 лет - 31

от 7-14 - 31

от 15-17 - 20

от 18-29 - 70

от 30-49 - 217

от 50-64 - 146

старше 65 - 147

О количестве летальных случаев пока не сообщается. За все время скончались семь пациентов с коронавирусом. Сегодня стало известно о смерти пациентки из Зеленогорска.