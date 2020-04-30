В Красноярском крае 666 зараженных COVID-19

В Красноярском крае с начала пандемии 666 зараженных коронавирусной инфекцией, 74 из них полностью вылечились. За сутки COVID-19 подтвердился у 57 человек, объявили в Роспотребнадзоре.
Бессимптомно коронавиурс проходит у 223 человек, с признаками ОРВИ - у 251 красноярца, средняя форма болезни наблюдается у 167 человек, тяжелая - у 25.
Также в ведомстве назвали возраст инфицированных:
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до года - четыре человека
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от 1-6 лет - 31
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от 7-14 - 31
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от 15-17 - 20
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от 18-29 - 70
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от 30-49 - 217
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от 50-64 - 146
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старше 65 - 147
О количестве летальных случаев пока не сообщается. За все время скончались семь пациентов с коронавирусом. Сегодня стало известно о смерти пациентки из Зеленогорска.