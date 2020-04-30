Красноярцам объяснили принцип подсчета времени у одноразовых пропусков

С 30 апреля в Красноярском крае увеличено время действия разовых электронных пропусков или объяснительных - промежуток будет зависеть от причины выхода из дома. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития.

Срок действия разового цифрового пропуска для выезда на дачу теперь равен четырем часам.

«Это значит, что четыре часа даны именно на перемещение, чтобы добраться до дачи. Если срок действия пропуска истек, то гражданин может заказать себе новый цифровой пропуск, чтобы добраться обратно до своего места жительства в этот или любой другой день. Для нахождения на даче пропуск не нужен. Если на даче нет интернета, то житель может написать объяснительную от руки», - пояснили в министерстве.

Жителям разрешено нарушить самоизоляцию на более длительный срок. На посещение родственников или детей выделяется два часа. На обратную дорогу можно заказать пропуск повторно.

Столько же времени дается на сопровождение нуждающихся в помощи и несовершеннолетних в случае посещения ими организаций, которые продолжают функционировать

​Для участия в похоронах пропуск действует четыре часа, а для посещения адвокатов или нотариусов - 2 часа.

Отметим, что электронный пропуск является одной из вариация для нарушения режима самоизоляции. Полицейские по-прежнему принимают бумажные объяснительные.