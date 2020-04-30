30 апреля
Красноярск
погода +17 °C
73.69
 
€ 80.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам объяснили принцип подсчета времени у одноразовых пропусков

Главная Общество
Красноярск
14:41 30 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

С 30 апреля в Красноярском крае увеличено время действия разовых электронных пропусков или объяснительных - промежуток будет зависеть от причины выхода из дома. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития. 

Срок действия разового цифрового пропуска для выезда на дачу теперь равен четырем часам. 

«Это значит, что четыре часа даны именно на перемещение, чтобы добраться до дачи. Если срок действия пропуска истек, то гражданин может заказать себе новый цифровой пропуск, чтобы добраться обратно до своего места жительства в этот или любой другой день. Для нахождения на даче пропуск не нужен. Если на даче нет интернета, то житель может написать объяснительную от руки», - пояснили в министерстве. 

Жителям разрешено нарушить самоизоляцию на более длительный срок. На посещение родственников или детей выделяется два часа. На обратную дорогу можно заказать пропуск повторно. 

Столько же времени дается на сопровождение нуждающихся в помощи и несовершеннолетних в случае посещения ими организаций, которые продолжают функционировать 

​Для участия в похоронах пропуск действует четыре часа, а для посещения адвокатов или нотариусов - 2 часа. 

Отметим, что электронный пропуск является одной из вариация для нарушения режима самоизоляции. Полицейские по-прежнему принимают бумажные объяснительные. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам представили список онлайн-мероприятий на 9 Мая

Красноярцам представили список онлайн-мероприятий на 9 Мая

30 Апреля 2020 г.
Парад в этом году отменен
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска назвали сроки комплектования детсадов

В мэрии Красноярска назвали сроки комплектования детсадов

30 Апреля 2020 г.
Процесс запустят в середине мая
Новости Красноярска: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края приглашает организации к участию в отборе подрядчиков для капремонта

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края приглашает организации к участию в отборе подрядчиков для капремонта

30 Апреля 2020 г.
В Красноярске объявлен отбор организаций
Новости Красноярска: #ДобрыйЕнисей: красноярские футболисты исполнили желания медиков БСМП

#ДобрыйЕнисей: красноярские футболисты исполнили желания медиков БСМП

30 Апреля 2020 г.
Футбольный «Енисей» предложил помощь врачам
Новости Красноярска: Найдены тела двух погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе

Найдены тела двух погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе

30 Апреля 2020 г.
Из обнаружены в 800 метрах от дамбы
Новости Красноярска: В начале мая красноярцев вывезут из Баку

В начале мая красноярцев вывезут из Баку

30 Апреля 2020 г.
Рейс состоится 2 мая
Новости компаний
30/04
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

Красноярские ученые близки к разгадке тайны падения Тунгусского метеорита

28 Апреля 2020 г.
Красноярские ученые продолжают заниматься исследованием Тунгусского феномена. Они каждый раз приходят к новым вывода,...
Новости Красноярска: Красноярский край не поддержит «сухой» закон на майские праздники

Красноярский край не поддержит «сухой» закон на майские праздники

29 Апреля 2020 г.
Продажа спиртного ограничена только временными рамками
Новости Красноярска: У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

27 Апреля 2020 г.
Изменения начнут действовать с 18 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19