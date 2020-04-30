Красноярцам представили список онлайн-мероприятий на 9 Мая

В правительстве рассказали, как в Красноярском крае можно будет отметить 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции все мероприятия и акции пройдут в онлайн-режиме.

Так, 9 Мая в 14:00 по красноярскому времени в эфирах федеральных каналов президент России Владимир Путин объявит минуту молчания в память о погибших на войне.

Традиционную акцию «Бессмертный полк» решили не отменять - организаторы решили провести ее онлайн. Все желающие могут заполнить специальную форму на сайте Бессмертного полка России и прикрепить свое фото со штандартом. Итогом акции станет видеоряд из снимков, ролики будут транслировать на медиаэкранах по всей стране. Кроме того, жители смогут принять участие в акции 9 Мая, выставив портреты участников войны из окон своих квартир.

В 19:00 всех приглашают выйти на балконы и исполнить песню «День Победы».

«Эта акция должна объединить всех жителей. Показать, что, несмотря на то, что именно сегодня мы не можем собраться вместе и пройти маршем по улицам в память о наших родных и близких, погибших в годы войны, и тех, кто вернулся домой и восстанавливал страну в послевоенное время, мы все равно едины», – пояснил официальный представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк.

Краевой телеканал «Енисей» запустит телемарафон «Живая память» - в прямой эфир выйдут жители городов и деревень региона. Вечером начнется праздничный концерт, который в этом году придется смотреть с экранов телевизоров. Для красноярцев выступят региональные коллективы.

Фото: polkrf.ru