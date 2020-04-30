30 апреля
Красноярск
погода +17 °C
73.69
 
€ 80.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам представили список онлайн-мероприятий на 9 Мая

Главная Общество
Красноярск
13:42 30 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В правительстве рассказали, как в Красноярском крае можно будет отметить 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции все мероприятия и акции пройдут в онлайн-режиме. 

Так, 9 Мая в 14:00 по красноярскому времени в эфирах федеральных каналов президент России Владимир Путин объявит минуту молчания в память о погибших на войне. 

Традиционную акцию «Бессмертный полк» решили не отменять - организаторы решили провести ее онлайн. Все желающие могут заполнить специальную форму на сайте Бессмертного полка России и прикрепить свое фото со штандартом. Итогом акции станет видеоряд из снимков, ролики будут транслировать на медиаэкранах по всей стране. Кроме того, жители смогут принять участие в акции 9 Мая, выставив портреты участников войны из окон своих квартир.

В 19:00 всех приглашают выйти на балконы и исполнить песню «День Победы». 

«Эта акция должна объединить всех жителей. Показать, что, несмотря на то, что именно сегодня мы не можем собраться вместе и пройти маршем по улицам в память о наших родных и близких, погибших в годы войны,  и тех, кто вернулся домой и восстанавливал страну в послевоенное время, мы все равно едины», – пояснил официальный представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк.

Краевой телеканал «Енисей» запустит телемарафон «Живая память» - в прямой эфир выйдут жители городов и деревень региона. Вечером начнется праздничный концерт, который в этом году придется смотреть с экранов телевизоров. Для красноярцев выступят региональные коллективы. 

Фото: polkrf.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам объяснили принцип подсчета времени у одноразовых пропусков

Красноярцам объяснили принцип подсчета времени у одноразовых пропусков

30 Апреля 2020 г.
Время дается именно на дорогу
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска назвали сроки комплектования детсадов

В мэрии Красноярска назвали сроки комплектования детсадов

30 Апреля 2020 г.
Процесс запустят в середине мая
Новости Красноярска: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края приглашает организации к участию в отборе подрядчиков для капремонта

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края приглашает организации к участию в отборе подрядчиков для капремонта

30 Апреля 2020 г.
В Красноярске объявлен отбор организаций
Новости Красноярска: #ДобрыйЕнисей: красноярские футболисты исполнили желания медиков БСМП

#ДобрыйЕнисей: красноярские футболисты исполнили желания медиков БСМП

30 Апреля 2020 г.
Футбольный «Енисей» предложил помощь врачам
Новости Красноярска: Найдены тела двух погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе

Найдены тела двух погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе

30 Апреля 2020 г.
Из обнаружены в 800 метрах от дамбы
Новости Красноярска: В начале мая красноярцев вывезут из Баку

В начале мая красноярцев вывезут из Баку

30 Апреля 2020 г.
Рейс состоится 2 мая
Новости компаний
30/04
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Плюс 19 заболевших коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Плюс 19 заболевших коронавирусом за сутки в Красноярском крае

27 Апреля 2020 г.
Всего в регионе 527 инфицированных
Новости Красноярска: У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

27 Апреля 2020 г.
Изменения начнут действовать с 18 мая
Новости Красноярска: Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

Пойманным под Красноярском поджигателям леса грозит до 10 лет тюрьмы

29 Апреля 2020 г.
Все они неосторожно обращались в огнем
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19