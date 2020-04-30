Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края приглашает организации к участию в отборе подрядчиков для капремонта

В Красноярске объявлен отбор организаций для включения в реестр квалифицированных подрядчиков, которые могут выполнять капитальный ремонт многоквартирных домов на территории края. Прием заявок будет осуществляться до 6мая.

Отбор квалифицированных организаций проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615. Для проведения отбора при министерстве создана комиссия, членами которой специалисты регионального фонда капитального ремонта, представители общественных организаций, эксперты.

Для участия в отборе подрядные организации должны предоставить ряд обязательных документов. В их числе: свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, лицензию на осуществление определенных видов деятельности, справку налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и платежей, справку о наличии в штате необходимого количества квалифицированного персонала. Копии не менее трех исполненных договоров, аналогичных предмету предварительного отбора, а также копии актов приемки выполненных работ или услуг по данным договорам.

Со всей необходимой информацией по участию в отборе организации могут ознакомиться на сайте gkh24.ru во вкладке «Капитальный ремонт» («Отбор подрядных организаций»). Заявки на участие в предварительном отборе подаются через оператора электронной площадки.

По всем вопросам, касающимся отбора квалифицированных подрядных организаций, необходимо обращаться к секретарю комиссии по телефону: 8-960-764-23-74, Анна Михайловна Дельдичкина.

Напомним, в настоящее время в реестр квалифицированных подрядчиков включены 559 организаций.

Фото: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

По материалам Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края