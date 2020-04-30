В мэрии Красноярска назвали сроки комплектования детсадов

В мэрии Красноярска обозначили сроки комплектования детский садов - процесс запустят в середине мая. Специалисты распределят более 13 тысяч мест между детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет.

«В этом году братьев и сестер будут комплектовать в один детский сад в приоритетном порядке. Ребенок получит преимущественное право на получение места в одном конкретном дошкольном учреждении, которое уже посещают его братья или сестры», - напомнили в управлении образования.

Во время комплектования очередь в детские сады Красноярска будет «заморожена» - родители не смогут посмотреть положение своего ребенка в очереди. После первой волны, которая завершится в середине июня, данные начнут постепенно появляться в онлайн-режиме.

В мэрии добавили, что по итогам распределения взрослые увидят либо новое положение ребенка в очереди, либо статус «Скомплектован». Распределение продлится до 1 сентября 2020 года.

Красноярцам назвали номера телефонов, по которым родители могут узнать всю необходимую информацию: 2638159, 2638175, 2638165, 2638176, 2638166.