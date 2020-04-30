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#ДобрыйЕнисей: красноярские футболисты исполнили желания медиков БСМП

Главная Общество
Красноярск
12:20 30 Апреля 2020
волонтеры, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» предложил свою помощь медикам инфекционного отделения БСМП, где сейчас круглосуточно работают и живут почти 100 сотрудников. Врачи ежедневно спасают зараженных коронавирусной инфекцией. 

Представители клуба связались с медперсоналом - те, в свою очередь, сформировали список желаний. Сегодня коробки с продуктами передали в больницу. 

«Наши сотрудники находятся на рабочих местах, но сегодня они будут приятно удивлены. Мы будем угощать их окрошкой от футбольного «Енисея». Большое спасибо», - поблагодарила старшая медсестра отделения функционально диагностики БСМП Валентина Лукша. 

Отметим, что на прошлой неделе спортсмены развезли продуктовые корзины ветеранам красноярского спорта. Врачей пункта скорой помощи также ждет сюрприз от «Енисея» - кофемашина, которую скоро передадут медикам. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о болельщиках красноярского футбольного клуба. Молодые люди, активно поддерживающие клуб на трибунах, во время пандемии коронавируса отправились помочь пенсионерам. 

Видео: ФК «Енисей»

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