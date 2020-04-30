Найдены тела двух погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе

Спасатели обнаружили два тела рядом с прорвавшейся в прошлом году дамбой в Курагинском районе. Об этом рассказали в краевой полиции.

Так, накануне во время поисковых работ были найдены фрагменты тела мужчины. Сегодня спасатели обнаружили еще один труп.

«Оба мужчины найдены в 800 метрах от дамбы вниз по течению реки», - пояснили в ведомстве.

Сейчас специалистам предстоит провести экспертизу и установить личности погибших. Скорее всего, это без вести пропавшие старатели золотобывающего предприятия, которых долгое время искали на месте прорыва.

Напомним, 28 апреля рыбак наткнулся на труп мужчины в 40 км ниже по течению реки от золотодобывающего участка «Сейба». Погибший опознан с помощью дактилоскопической экспертизы. Им оказался сотрудник предприятия 1987 г.р., который числился в списке без вести пропавших во время трагедии.

В октябре 2019 года в результате прорыва дамб на золотодобывающем прииске в Курагинском районе потоки воды смыли бараки вахтовиков. В результате ЧП погибли 17 рабочих, трое числились пропавшими без вести.