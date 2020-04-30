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В начале мая красноярцев вывезут из Баку

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Красноярск
10:33 30 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На 2 мая запланирован очередной вывозной рейс в Красноярск - на этот раз домой отправятся полетят те, кто застрял в Баку. Информацию об этом разместили представители Минкомсвязи. 

Перелет «Баку-Красноярск» возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Томской, Омской и Кемеровской областях, республиках Алтай и Хакасия.

Отметим, что прибывшим из-за границы туристам придется соблюдать карантин и самоизолироваться на две недели. Это необходимо для сдерживания распространения коронавируса. 

Напомним, 23 апреля красноярцев вывезли из Бангкока в Новосибирск. Затем «КрасАвиа» доставила жителей краевого центра в аэропорт Красноярска. 

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