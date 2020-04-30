В начале мая красноярцев вывезут из Баку

На 2 мая запланирован очередной вывозной рейс в Красноярск - на этот раз домой отправятся полетят те, кто застрял в Баку. Информацию об этом разместили представители Минкомсвязи.

Перелет «Баку-Красноярск» возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Томской, Омской и Кемеровской областях, республиках Алтай и Хакасия.

Отметим, что прибывшим из-за границы туристам придется соблюдать карантин и самоизолироваться на две недели. Это необходимо для сдерживания распространения коронавируса.

Напомним, 23 апреля красноярцев вывезли из Бангкока в Новосибирск. Затем «КрасАвиа» доставила жителей краевого центра в аэропорт Красноярска.