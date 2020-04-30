В Красноярске приступили к ремонту дорог во дворах

В Красноярске начинается благоустройство междворовых проездов – это дороги между многоэтажками, где часто годами не проводится даже ямочный ремонт.

В планах дорожников на этот сезон привести в порядок шесть таких территорий в Советском районе. Уже начался ремонт проездов на ул. Весны, 18-22. Позже начнутся работы на ул. Ястынская, Воронова, 9 Мая, Мате Залки, Авиаторов, Алексеева и Молокова.

«В первую очередь мы проводим ремонт на улицах, которые давно в этом нуждаются, откуда поступало больше всего обращений от жителей. Также отремонтируют проезды там, где сейчас благоустраивают дворы», - сообщил руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев.

Во время ремонта междворовых проездов рабочие меняют бортовой камень, укладывают новый асфальт и ремонтируют тротуары.