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В Красноярске приступили к ремонту дорог во дворах

Главная Общество
Красноярск
09:35 30 Апреля 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске начинается благоустройство междворовых проездов – это дороги между многоэтажками, где часто годами не проводится даже ямочный ремонт.

В планах дорожников на этот сезон привести в порядок шесть таких территорий в Советском районе. Уже начался ремонт проездов на ул. Весны, 18-22. Позже начнутся работы на ул. Ястынская, Воронова, 9 Мая, Мате Залки, Авиаторов, Алексеева и Молокова.

«В первую очередь мы проводим ремонт на улицах, которые давно в этом нуждаются, откуда поступало больше всего обращений от жителей. Также отремонтируют проезды там, где сейчас благоустраивают дворы», - сообщил руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев.

Во время ремонта междворовых проездов рабочие меняют бортовой камень, укладывают новый асфальт и ремонтируют тротуары.

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