В Красноярском крае восстановят 76 тысяч гектаров леса

В Красноярском крае начинается масштабное восстановление лесов в рамках нацпроекта «Экология». Лесничества заготовили почти 13 тонн семян хвойных пород, а также 34 млн сеянцев – это молодые растения 1-2 лет, выращенные в питомниках.

В этом году в регионе восстановят 76 тысяч гектаров леса. Первые посадки уже завершили Большемуртинское, Верхнеманское, Ирбейское и Минусинское лесничества. Главная цель проекта – к 2024 году обеспечить 100-процентное замещение вырубленных и сгоревших лесов.

«В Красноярском крае взят курс на значительное увеличение объемов восстановления лесов и достижения баланса между выбытием лесов и их воспроизводством. К 2024 году благодаря нацпроекту «Экология» мы планируем восстанавливать леса на площади 156,5 тыс. га. Эту задачу мы успешно выполняем – за 2019 год увеличились объемы лесовосстановления к уровню 2018 года на 32%», - сообщил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Отметим, что в рамках нацпроекта в Красноярском крае совершенствуют материально-техническое оснащение лесничеств. В этом году власти планируют закупить

70 единиц техники и оборудования.