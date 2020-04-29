За три года в Красноярском крае обновят фасады 138 многоквартирных домов края

В Красноярском крае за три года по программе капитального ремонта отремонтируют фасады в 138 многоквартирных домах на территории 18 муниципальных образований.

Всего в период реализации краткосрочно плана капитального ремонта 2020-2022 гг планируется отремонтировать 2 717 многоквартирных домов по всему краю.

Как отметил заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Гаврилов:

«При выполнении ремонта фасадов применяются современные технологии и материалы, которые обеспечивают не только эстетическую составляющую, но и делают здание более энерегоэффективным. Повышение теплоизоляционных свойств многоквартирного дома позволяет жильцам экономить на оплате услуги по отоплению».

Фото: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

По материалам Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края