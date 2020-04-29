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За три года в Красноярском крае обновят фасады 138 многоквартирных домов края

Главная Общество
Красноярск
19:24 29 Апреля 2020
жкх, ремонт, дома, недвижимость, капремонт
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В Красноярском крае за три года по программе капитального ремонта отремонтируют фасады в 138 многоквартирных домах на территории 18 муниципальных образований. 

Всего в период реализации краткосрочно плана капитального ремонта  2020-2022 гг планируется отремонтировать 2 717 многоквартирных домов по всему краю.

Как отметил заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Гаврилов:

«При выполнении ремонта фасадов применяются современные технологии и материалы,  которые обеспечивают не только эстетическую составляющую,  но и делают здание более энерегоэффективным. Повышение теплоизоляционных свойств многоквартирного дома  позволяет жильцам экономить на оплате услуги по отоплению». 

Фото: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края
По материалам Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

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