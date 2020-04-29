Гидроэнергетики Богучанской ГЭС отмечены государственными наградами

Работники ПАО «Богучанская ГЭС» (входит в Группу РусГидро) указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. отмечены государственными наградами. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены электрослесарь по ремонту оборудования электростанций Александр Бортников, электрогазосварщик Сергей Евсин и станочник широкого профиля Юрий Жук.

«Мы гордимся нашими коллегами, каждый из них прошел большой жизненный путь от ученика до уникального мастера, обладающего и знаниями, и опытом, и готовностью щедро делиться всем этим с коллективом. Поздравляю всех награжденных и верю, что у нас в коллективе многие достойны государственных наград!», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Александр Бортников в энергетике с 1988 года, на Богучанской ГЭС работает с 2012 года. Трудовую деятельность начинал как монтажник стальных и железобетонных конструкций на Саяно-Шушенской ГЭС, работал на строительстве Курейской ГЭС, где стал монтажником гидроагрегатов и электрослесарем. Александр Бортников принимал непосредственное участие в пусках всех девяти генераторов Богучанской ГЭС, внес личный вклад при вводе в эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования - гидрогенераторов, генераторных выключателей, токопроводов, агрегатных щитов собственных нужд, электродвигатей.

Сергей Евсин начал трудовую деятельность сразу после окончания профессионального училища в 1983 году на строительстве Богучанской ГЭС. Позднее он получил три дополнительные профессии, был аттестован как сварщик 6 разряда с разрешением проводить работы на особо опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору. За высокий профессионализм и личный вклад при выводе станции на проектную мощность в 2014 году награжден Почетной грамотой Губернатора Красноярского края.

Юрий Жук начал трудовую деятельность на строительстве Богучанской ГЭС в 1980 году, как ученик токаря, затем освоил новые смежные профессии - слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования, стропальщик, испытатель абразивов. Сейчас он обладает огромным опытом практической работы по обработке особо сложных металлических и неметаллических деталей. Благодаря своему опыту Юрий Жук активно участвует в профессиональной переподготовке и повышении квалификации работников участка гидросилового оборудования.

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»