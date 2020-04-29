На популярных у красноярцев электричках максимально увеличат количество вагонов

В компании «Краспригород» приняли решение увеличить количество вагонов на популярных маршрутах пригородных электричек. В майские праздники многие горожане заходят отправиться на дачи.

«Это необходимо для обеспечения профилактических мер в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в частности для соблюдения социальной дистанции между пассажирами», - объяснили компании.

Так, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая в западном направлении поезда «Красноярск – Чернореченская» начнут курсировать 10 вагонов, в составе поездов «Красноярск – Кача» будет 8-10 вагонов в зависимости от пассажиропотока.

Электрички «Красноярск-Камарчага» и «Красноярск-Уяр» будут состоять из 10 вагонов.

«Таким образом, восемь пригородных электричек станут 10-вагонными», - уточнили в компании.

Напомним, дни с 1 по 11 мая президент России Владимир Путин объявил нерабочими.