29 апреля
Красноярск
погода +29 °C
74.57
 
€ 80.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На популярных у красноярцев электричках максимально увеличат количество вагонов

Главная Общество
Красноярск
15:52 29 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В компании «Краспригород» приняли решение увеличить количество вагонов на популярных маршрутах пригородных электричек. В майские праздники многие горожане заходят отправиться на дачи.

«Это необходимо для обеспечения профилактических мер в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в частности для соблюдения социальной дистанции между пассажирами», - объяснили компании. 

Так, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая в западном направлении поезда «Красноярск – Чернореченская» начнут курсировать 10 вагонов, в составе поездов «Красноярск – Кача» будет 8-10 вагонов в зависимости от пассажиропотока. 

Электрички «Красноярск-Камарчага» и «Красноярск-Уяр» будут состоять из 10 вагонов. 

«Таким образом, восемь пригородных электричек станут 10-вагонными», - уточнили в компании. 

Напомним, дни с 1 по 11 мая президент России Владимир Путин объявил нерабочими. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Гидроэнергетики Богучанской ГЭС отмечены государственными наградами

Гидроэнергетики Богучанской ГЭС отмечены государственными наградами

29 Апреля 2020 г.
Работники указом Президента Российской Федерации отмечены государственными наградами
Новости Красноярска: «Плюс 35»: число пациентов с COVID-19 в крае превысило 600

«Плюс 35»: число пациентов с COVID-19 в крае превысило 600

29 Апреля 2020 г.
Больше всего зараженных в Красноярске
Новости Красноярска: Красноярский край не поддержит «сухой» закон на майские праздники

Красноярский край не поддержит «сухой» закон на майские праздники

29 Апреля 2020 г.
Продажа спиртного ограничена только временными рамками
Новости Красноярска: На юге края исхудавшие после зимней спячки медведи вышли на охоту

На юге края исхудавшие после зимней спячки медведи вышли на охоту

29 Апреля 2020 г.
Инспекторы постоянно видят следы зверей
Новости Красноярска: Побывать на Красноярских ТЭЦ можно без каски

Побывать на Красноярских ТЭЦ можно без каски

29 Апреля 2020 г.
СГК открывает серию прямых трансляций с Красноярских ТЭЦ
Новости Красноярска: В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

29 Апреля 2020 г.
Власти внесли изменения в несколько схем движения
Новости компаний
29/04
Абитуриентов Сибирского федерального округа проконсультируют по поступлению онлайн
29/04
МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома
23/04
В отношении «двойника» «КрасКома» возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства
22/04
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае

Два пациента с коронавирусом умерли в Красноярском крае

28 Апреля 2020 г.
Таким образом, число смертельных случаев увеличилось до семи
Новости Красноярска: Плюс 19 заболевших коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Плюс 19 заболевших коронавирусом за сутки в Красноярском крае

27 Апреля 2020 г.
Всего в регионе 527 инфицированных
Новости Красноярска: У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

У стихийного рынка в центре Красноярска навсегда запретят остановку

27 Апреля 2020 г.
Изменения начнут действовать с 18 мая
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19