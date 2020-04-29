«Плюс 35»: число пациентов с COVID-19 в крае превысило 600

В Красноярском крае за сутки у 35 человек подтвердился коронавирус. Всего к 29 апреля инфекцию нашли у 609 жителей региона. Такие данные предоставил Роспотребнадзор.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 21,2. Темп прироста – 6,1 %», - отметили в ведомстве.

Из 35 случаев заболевания в Красноярске – 23, в Ермаковском районе – 2, по одному в Дивногорске, Ачинске, Норильске, Канске, Березовском, Большемуртинском, Емельяновском, Канском, Енисейском, Уярском районах.

Напомним, вчера стало известно еще о двух умерших пациентах с диагнозом коронавирус. Всего в регионе от инфекции скончались семь человек.