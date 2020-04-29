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Красноярский край не поддержит «сухой» закон на майские праздники

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Красноярск
14:15 29 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае не стали поддерживать полный запрет на продажу алкоголя во время длинных майских праздников. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и торговли региона. 

Напомним, ранее «сухой» закон на предстоящие выходные дни приняли некоторые регионы России. Купить спиртное нельзя будет даже в кафе и других местах общепита. На Красноярский край такие запреты не распространяются. 

Сейчас в регионе ограничена продажа алкогольных напитков - купить их во время режима самоизоляции можно с 10:00 до 18:00. Такие поправки приняли депутаты краевого Заксобрания. Новых же ограничений, касающихся продажи алкоголя, в регионе нет. 

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