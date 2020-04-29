Красноярский край не поддержит «сухой» закон на майские праздники

В Красноярском крае не стали поддерживать полный запрет на продажу алкоголя во время длинных майских праздников. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и торговли региона.

Напомним, ранее «сухой» закон на предстоящие выходные дни приняли некоторые регионы России. Купить спиртное нельзя будет даже в кафе и других местах общепита. На Красноярский край такие запреты не распространяются.

Сейчас в регионе ограничена продажа алкогольных напитков - купить их во время режима самоизоляции можно с 10:00 до 18:00. Такие поправки приняли депутаты краевого Заксобрания. Новых же ограничений, касающихся продажи алкоголя, в регионе нет.