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На юге края исхудавшие после зимней спячки медведи вышли на охоту

Главная Общество
Красноярск
13:41 29 Апреля 2020
красноярск, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Саяно-Шушенском заповеднике на юге края медведи проснулись после долгой зимней спячки. Исхудавшие хищники выходят на охоту - некоторые из них лакомятся зеленью и растениями, а другие нацелены на более крупную добычу - оленей и лосей. 

Как рассказали инспекторы заповедника, медведи окончательно пробуждаются к середине апреля. Первым делом они начинают набирать вес - потрошат муравейники, ищут созревшие ягоды и поедают молодую траву. После «чистки» организма многие выходят на большую охоту. 

«Мы патрулировали окрестности кордона, когда встретили медведя. Зверь тащил заднюю часть косули, вероятно, чтобы прикопать и съесть позже. Медведь был достаточно крупный. Заметив хищника, мы постарались незаметно уйти, не отвлекая его от своих забот», - рассказали инспекторы. 

Добавим, что в Саяно-Шушенском заповеднике медведи занимают в разные сезоны года все биотопы: от пойм речек и ручьев в нижнем поясе гор до альпийской зоны и каменистых тундр высокогорья. Численность бурых хищников составляет 250 особей.

Фото: sayanzapoved.ru

 

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