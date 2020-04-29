Побывать на Красноярских ТЭЦ можно без каски

Сибирская генерирующая компания открывает серию прямых трансляций с Красноярских ТЭЦ — «В гостях без каски». Сотрудники станций рассказывают в прямом эфире о том, как работает станция в режиме самоизоляции, как она устроена и как вырабатывается тепло и электричество.

Первая трансляция пройдет с Красноярской ТЭЦ-1 в четверг, 30 апреля, 14 часов в городском паблике «Я люблю Красноярск» в социальной сети «В контакте». Работники теплоэлектроцентрали начнут свой рассказ от контрольно-пропускного пункта, дойдут до новой дымовой трубы и расскажут про модернизацию станции, которая, продолжается и сейчас, затем покажут, как выглядит первая турбина в турбинном цехе и зайдут и на главный щит управления станцией.

При этом, красноярцы могут сами выстраивать маршрут, например, просить показать еще какие-либо детали или территорию станции, а также задавать вопросы в комментариях.

Эта трансляция — не последняя, подобные рассказы от сотрудников станции будут проходить на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Даты уточняются, анонсы будут размещены в соцсетях.

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании