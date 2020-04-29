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МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома

Главная Общество
Красноярск
12:13 29 Апреля 2020
продажа, связь, мобильные, оператор
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МегаФон запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице в 36 российских городах. Возможность купить сим-карту в магазине у дома появилась и в Красноярском крае – это особенно актуально в условиях, когда многие люди вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу.

К крупным розничным сетям, где можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, МегаФон добавил 1483 торговые точки в 36 городах России. Количество магазинов будет расти.

«С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

МегаФон начал продавать сим-карты в магазинах у дома

Сим-карты с саморегистрацией в Красноярском крае доступны в сети Бристоль и других продуктовых и непродовольственных розничных магазинах – всего более 250 точек в регионе. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине МегаФона и онлайн-ресурсе TMall.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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