В мае красноярцев ждут ограничения на дорогах

Власти Красноярска решили разгрузить ул. Водопьянова. С 18 мая там изменится схема движения, пояснили в мэрии.

Так, в районе домов 16 и 24 Д по ул. Водопьянова установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

«Все эти изменения будут введены с 18 мая на постоянной основе. Такое решение было принято для повышения безопасности дорожного движения и предотвращения заторов», - объяснили в городской администрации.

Добавим, что с 1 по 11 мая также будет временно закрыта для проезда ул. Березина - там начнется строительство теплосетей для новых жилых домов.

«Движение будет ограничено на участке дороги длиной 90 метров от здания № 19 А до здания № 21 по ул. Аэровокзальная. Временный объезд участка будет организован через ул. Аэровокзальная», - рассказали в мэрии.

Красноярцы на личных автомобилях смогут проезжать напрямую к зданию бывшего аэровокзала. Запрещающий знак на время уберут.