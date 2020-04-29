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Forbes включил красноярский аэропорт в тройку самых удобных в России

Главная Общество
Красноярск
09:45 29 Апреля 2020
общество, красноярск, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Аналитики Forbes включили аэропорт Красноярска в тройку самых удобных в России. Исследователи проанализировали 35 объектов, которые обслуживают более 800 тысяч пассажиров в год. Они учитывали транспортную доступность, маршрутную сеть, сервис, пунктуальность, ожидание багажа, а также международные награды.

По сумме баллов воздушная гавань Красноярска оказалась на втором месте всероссийского рейтинга. Комфортнее исследователи посчитали лишь аэропорт Шереметьево в Москве.

«При пассажиропотоке в 2,6 млн человек в год, аэропорт Красноярска получил 60,9 балла, обогнав на одну строчку московский Домодедово. Лидером в рейтинге стал аэропорт Шереметьево - при пассажиропотоке в 49,9 млн человек в год, он получил 65,1 балла», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в конце 2017 года в аэропорту Красноярска открыт новый современный терминал, который готов обслуживать до 5 млн пассажиров в год.

Фото: аэропорт Красноярска

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