В Красноярске усилится ветер

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Красноярске. В среду, 29 апреля, во второй половине дня порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В городе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до +26…+28°С.

«В Туруханском районе и в Эвенкийском МР ожидаются туманы с видимостью менее 1000 метров, днем в центральных и южных районах ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на севере центральных районов местами сильные дожди, в южных районах температура воздуха +27…+32°С», - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

При сильном ветре спасатели призывают красноярцев воздержаться от проведения работ на высоте, а также держаться подальше от легких конструкций и деревьев. Также не стоит парковать вблизи них машины.