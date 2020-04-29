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В Красноярске усилится ветер

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Красноярск
08:30 29 Апреля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики предупреждают об усилении ветра в Красноярске. В среду, 29 апреля, во второй половине дня порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В городе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до +26…+28°С.

«В Туруханском районе и в Эвенкийском МР ожидаются туманы с видимостью менее 1000 метров, днем в центральных и южных районах ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, на севере центральных районов местами сильные дожди, в южных районах температура воздуха +27…+32°С», - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

При сильном ветре спасатели призывают красноярцев воздержаться от проведения работ на высоте, а также держаться подальше от легких конструкций и деревьев. Также не стоит парковать вблизи них машины.

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