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Цифровые пропуска ввели еще в нескольких городах и районах края

Главная Общество
Красноярск
17:15 28 Апреля 2020
пропуск, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В постановление краевого правительства о цифровых пропусках внесли изменения - теперь электронную аккредитацию необходимо пройти муниципалитетам, входящим в Красноярскую агломерацию. Это Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Емельяновский, Березовский, Сухобузимский и Манский районы. Об этом на совещании объявил председатель регионального правительства Юрий Лапшин. 

«Работодатели этих территорий также должны оформить цифровые пропуска через органы местного самоуправления для своих работников. В остальных городах и районах края продолжают действовать бумажные справки от работодателей», - объяснили чиновники. 

До этого обязательные цифровые пропуска действовали только в Красноярске, но власти не исключали, что такую практику введут и в других муниципалитетах. 

Принцип выдачи пропусков для компаний и их сотрудников будет таким же, как в краевом центре. Аккредитацию необходимо пройти организациям, которые могут работать во время режима самоизоляции. Работодатели должны сами заполнить форму и отправить документ на согласование. 

«После проверки поданных сведений организациям придет ответное письмо со ссылкой, логином и паролем для входа в личный кабинет, где работодателю нужно указать данные своих сотрудников. Администрации муниципальных образований края разрабатывают и принимают форму для аккредитации и размещают ее на своих официальных сайтах. Цифровой код получает каждый работник», - напомнили в правительстве. 

Код необходимо показать сотрудникам полиции, которым также откроют доступ в базу данных. 

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