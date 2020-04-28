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В крае снова выросло число пациентов с коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
15:09 28 Апреля 2020
общество, красноярск, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Роспотребнадзоре предоставили статистику заболеваемости коронавирусом на 28 апреля. За сутки зарегистрировано 47 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 574 человек. 

Так, больше всего случаев в Красноярске - 28, в Енисейском районе - 5, в Большемуртинском - 4, в Березовском и Курагинском - 2, по одному в Дивногорске, Железногорске, Норильске, Уяре, а также в Шарыповском районе. 

«На сегодняшний день случаи заболевания фиксировали в 41 муниципальном образовании края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 20. Темп прироста – 8,9 %», - рассказали в оперативном штабе. 

Вылечили коронавирус 65 пациентов. Новых смертельных случаев в регионе не было - всего их пять.

Фото: pixabay.com 

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