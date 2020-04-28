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СГК составила список неплательщиков за тепло и горячую воду в Красноярске, Канске и Назарово

Главная Общество
Красноярск
13:43 28 Апреля 2020
жкх, долги, коммунальное хозяйство
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Специалисты теплосбытового подразделения СГК в Красноярске составили рейтинг организаций, которые не заплатили в марте ни рубля за горячую воду и отопление. Основанием для включения в рейтинг стали не только долги за тепловую энергию в марте, но и регулярные неплатежи.

Отдельный столбик в таблице неплательщиков показывает начисление за месяц, которое не оплачено. Если сравнить его с просроченной задолженностью организации, очевидно, что долг копился давно.

 «Мы понимаем, что ситуация сейчас непростая и не раз заявляли, что готовы к обсуждению проблемы и выработке решения, приемлемого для обоих сторон. В список должников включены компании, которые игнорируют платежи не первый месяц и, видимо, намерены продолжать это делать», - отметил директор теплосбытового подразделения СГК в Красноярске, Константин Бородин.

По состоянию на 1 апреля общий долг перед Красноярским филиалом Сибирской генерирующей компании за предоставленные ресурсы на сегодняшний день составляет более 7 млрд рублей. Это сумма трех ремонтных кампаний энергетического оборудования в Красноярске, Канске и Назарове. 

Обращаем внимание жителей, чьи управляющие компании в списке должников! В большинстве случаев собственники жилья платят жилищной организации исправно, но платежи не доходят до энергетиков.

Список компаний-должников

По материалам Сибирской генерирующей компании

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