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Красноярские врачи показали работу новых экспресс-тестов на коронавирус

Главная Общество
Красноярск
11:10 28 Апреля 2020
общество, красноярск
Источник: Енисей
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Красноярские медики показали, как работает экспресс-тест на антитела к коронавирусу. На прошлой неделе около 2000 наборов отправили в Красноярск. Такие тесты будут применять только медики, которые часто контактируют с заболевшими. 

Экспресс-тест на антитела напоминает любой другой тест из аптеки, даже по принципу работы. Достаточно одной капли крови, чтобы узнать о заражении. Результат появится в течение 15 минут.  Если вирус в организме есть — на индикаторе появятся две полоски. 

Тест имеет две шкалы — первая показывает, есть ли вирус в организме в данный момент. На второй отображаются две полоски, если человек уже переболел. Это значит, что у него есть антитела к коронавирусу. 

«Эти тест-системы предназначены для выявления антител разных классов, которые могут свидетельствовать о разных этапах заболевания. То есть если будут обнаружены антитела N, думаю однозначно эти медработники будут отстраняться в обсервацию. Если наоборот у нас будут обнаружены антитела G — это внушает все-таки больше спокойствия, значит этого доктора можно направить в отделение без риска», - отметила Татьяна Остапова, заместитель главного врача краевого центра СПИД. 

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