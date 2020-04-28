Красноярские врачи показали работу новых экспресс-тестов на коронавирус

Красноярские медики показали, как работает экспресс-тест на антитела к коронавирусу. На прошлой неделе около 2000 наборов отправили в Красноярск. Такие тесты будут применять только медики, которые часто контактируют с заболевшими.

Экспресс-тест на антитела напоминает любой другой тест из аптеки, даже по принципу работы. Достаточно одной капли крови, чтобы узнать о заражении. Результат появится в течение 15 минут. Если вирус в организме есть — на индикаторе появятся две полоски.

Тест имеет две шкалы — первая показывает, есть ли вирус в организме в данный момент. На второй отображаются две полоски, если человек уже переболел. Это значит, что у него есть антитела к коронавирусу.