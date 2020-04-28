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Прилетевших из Вьетнама красноярцев отправили на самоизоляцию

Главная Общество
Красноярск
10:28 28 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне борт «КрасАвиа» доставил из Новосибирска в Красноярск 30 пассажиров - все они прилетели из Вьетнама, рассказали в Роспотребнадзоре. 

Всем пассажирам измерили температуру - теперь им предстоит пройти обязательную самоизоляцию. 

«Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня прибытия 24 пассажира изолированы по месту проживания, 6 пассажиров, проживающих в отдаленных северных территориях края, а также не имеющие условий для изоляции по месту пребывания, доставлены спецтранспортом в обсерватор», - рассказали в ведомстве. 

Борт краевой авиакомпании после посадки продезинфицировали. 

Фото: «КрасАвиа»

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