Прилетевших из Вьетнама красноярцев отправили на самоизоляцию

Накануне борт «КрасАвиа» доставил из Новосибирска в Красноярск 30 пассажиров - все они прилетели из Вьетнама, рассказали в Роспотребнадзоре.

Всем пассажирам измерили температуру - теперь им предстоит пройти обязательную самоизоляцию.

«Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня прибытия 24 пассажира изолированы по месту проживания, 6 пассажиров, проживающих в отдаленных северных территориях края, а также не имеющие условий для изоляции по месту пребывания, доставлены спецтранспортом в обсерватор», - рассказали в ведомстве.

Борт краевой авиакомпании после посадки продезинфицировали.

Фото: «КрасАвиа»