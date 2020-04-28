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В крае сформирована схема и программа перспективного развития электроэнергетики Красноярского края на период 2021-2025 годов

Главная Общество
Красноярск
09:01 28 Апреля 2020
энергетика, программа, развитие, электроэнергия, край
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Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйство Красноярского края завершило разработку схемы и программы перспективного развития Красноярского края на период 2021-2025 годов. Презентация основных параметров программного документа состоялась под председательством министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона Евгения Афанасьева с участием руководства филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» и ключевых электросетевых компаний региона.

В крае сформирована схема и программа перспективного развития электроэнергетики Красноярского края на период 2021-2025 годов

Напомним, схема и программа, сформированные на пятилетний период, направлены на развитие электросетевого комплекса края.  Реализация запланированных мероприятий призвана обеспечить надежность электроснабжения региона, возможность для технологического присоединения новых потребителей, а также  реновацию электросетевого хозяйства.

Основой для формирования мероприятий по развитию электроэнергетики края является прогноз потребления электрической энергии и мощности, сформированный в рамках схемы и программы развития единой энергетической системы России.

Планируемый максимум потребления мощности в 2025 г. составит 7 715 МВт, что на 1 160 МВт (на 17,7 %) выше уровня отчетного 2019 года. Электропотребление в 2025 г. прогнозируется на уровне 53 407 млн кВт.ч, что на 6 397 млн кВт.ч (на 13,6 %) выше 2019 г.

В крае сформирована схема и программа перспективного развития электроэнергетики Красноярского края на период 2021-2025 годов

Для покрытия данного спроса на электрическую энергию и мощность в рамках СИПРа запланировано строительство и реконструкция электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше суммарной трансформаторной мощностью 2486 МВА, а также строительство 1770 км линий электропередачи. В документе также отражена потребность в технологическом присоединении объектов АО «Краслесинвест», ПАО «Полюс», ООО «КраМЗ», АО «АНПЗ ВНК», ООО «Сибирский магнезит» и других крупных предприятий, реализующих инвестиционные проекты на территории региона. Также в разработанный программный документ включены мероприятия по развитию Арктической зоны территории Красноярского края, по вводу новых объектов Норильско-Таймырского энергоузла и Ванкорского кластера компании ПАО «НК «Роснефть».

Как отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгения Афанасьева:

«Схема и программа развития – это комплексный стратегический документ, в котором содержится детальный  анализ текущего состояния электрических сетей  и комплекс мероприятий, направленный на стабильное развитие энергосистемы региона. Данный документ должен стать базовым в формировании инвестиционных программ энергокомпаний».

В крае сформирована схема и программа перспективного развития электроэнергетики Красноярского края на период 2021-2025 годов

Фото: Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края
По материалам Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

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