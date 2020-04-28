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Мотовзвод начал патрулировать поселки под Красноярском

Главная Общество
Красноярск
09:45 28 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Мотовзвод полка ДПС в этом сезоне приступил к патрулированию пригородных территорий. В сельской местности инспекторы будут работать впервые. В ГИБДД объясняют такое решение высокой активностью байкеров в поселках. Первый сельский рейд красноярского мотовзвода прошел в Емельяновском районе.

«Только в первые часы патрулирования инспекторы ДПС на двухколесном транспорте проверили около 50 транспортных средств и пресекли 4 факта грубых нарушений правил дорожного движения: управление мототехникой в состоянии опьянения, без права управления, без шлема и другие», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

Добавим, что инспекторы на мотоциклах готовы патрулировать не только городские и сельские улицы, но и выезжать на бездорожье, куда патрульным автомобилям было не проехать

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