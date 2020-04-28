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Создание лесопожарного центра на севере Красноярского края оценили в 5 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
08:30 28 Апреля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © kremlin.ru
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Красноярскому краю нужно 5 млрд рублей на создание лесопожарного центра на севере региона. Такую сумму в ходе совещания по ситуации с паводками и лесными пожарами с президентом России Владимиром Путиным озвучил губернатор Александр Усс.

Глава региона отметил, что в решении вопроса о создании лесопожарного центра требуется участие федерального правительства.

«До 80% пожаров летом происходит на севере Красноярского края. Создание специализированного центра - это крайне необходимо, учитывая, что там начинают работать активно нефтяники, угольщики. К сожалению, федеральное финансирование на эти цели не предусмотрено. Деньги значительные – порядка 5 млрд м рублей. Я попросил бы вернуться к решению этого вопроса», - сообщил Александр Усс.

Напомним, решение создать центр по борьбе с лесными пожарами на севере Красноярского края было принято летом 2019 года, когда Сибирь оказалась в эпицентре стихии. Дым от горящей на севере тайги распространился на территории нескольких регионов. По официальным данным в Красноярском крае было зарегистрировано около 2 тысяч лесных пожаров, на площади 2,4 млн га. Сейчас в регионе бушуют 26 лесных пожаров на площади 2,5 тысячи гектаров.

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