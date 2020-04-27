Беременным краснояркам с коронавирусом выделили отдельный роддом

Беременных красноярок с подтвержденным диагнозом COVID-19 или тех, кто контактировал с заболевшими, будут принимать в роддоме №1 с 28 апреля. Об этом объявили в краевом Минздраве.

Красноярок, записанных в роддом Советского района, направят в другие медицинские организации.

«Врач в женской консультации определит родильный дом в зависимости от особенностей течения беременности и наличия заболеваний и осложнений. Вся необходимая специализированная помощь будет оказана в полном объеме», - обещают в Минздраве.

Отметим, что о беременных жительницах края с диагнозом COVID-19 ранее не сообщалось. По данным за 27 апреля, в регионе 527 пациентов с коронавирусом, из них 65 полностью здоровы.

Фото: rd1krsk.ru