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Беременным краснояркам с коронавирусом выделили отдельный роддом

Главная Общество
Красноярск
17:00 27 Апреля 2020
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Беременных красноярок с подтвержденным диагнозом COVID-19 или тех, кто контактировал с заболевшими, будут принимать в роддоме №1 с 28 апреля. Об этом объявили в краевом Минздраве. 

Красноярок, записанных в роддом Советского района, направят в другие медицинские организации. 

«Врач в женской консультации определит родильный дом в зависимости от особенностей течения беременности и наличия заболеваний и осложнений. Вся необходимая специализированная помощь будет оказана в полном объеме», - обещают в Минздраве. 

Отметим, что о беременных жительницах края с диагнозом COVID-19 ранее не сообщалось. По данным за 27 апреля, в регионе 527 пациентов с коронавирусом, из них 65 полностью здоровы. 

Фото: rd1krsk.ru

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